POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Homburg (ots) - Am Samstag, den 10.08.2024, kam es in den frühen Abendstunden in der Hauptstraße in Einöd vor einer Kfz-Werkstatt zu einem Brand eines Pkw. Der Pkw (BMW) stand aus bislang unbekannten Gründen plötzlich in Flammen und brannte vollständig aus. Ob es durch einen technischen Defekt oder Brandstiftung zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Ein Übergriff des Feuers ...

