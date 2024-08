Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Brand Pkw in Homburg-Einöd

Homburg (ots)

Am Samstag, den 10.08.2024, kam es in den frühen Abendstunden in der Hauptstraße in Einöd vor einer Kfz-Werkstatt zu einem Brand eines Pkw. Der Pkw (BMW) stand aus bislang unbekannten Gründen plötzlich in Flammen und brannte vollständig aus. Ob es durch einen technischen Defekt oder Brandstiftung zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Ein Übergriff des Feuers auf das angrenzende Wohngebäude und umstehende Pkw konnte durch die FFW verhindert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06841-1060 mit der Polizeiinspektion Homburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell