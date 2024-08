Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 08.08.2024 kam es in der Mozartstraße in Bexbach gegen ca. 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, wobei sich der Unfallverursacher anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Beschädigt wurde hierbei ein roter Peugeot, welcher am Fahrbahnrand geparkt war.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06841-1060 mit der Polizeiinspektion Homburg in Verbindung zu setzen.

