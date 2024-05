PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Drogendealer in Haft +++ Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt +++ Rollerfahrer flieht sinnlos vor Polizei +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Drogendealer in Haft,

Limburg, Bahnhofsplatz, Mittwoch, 24.04.2024, 16:00 Uhr

(wie) In der letzten Woche hat die Kriminalpolizei in Limburg einen Drogenhändler festgenommen, dieser sitzt nun in Untersuchungshaft. Der 38-Jährige ohne festen Wohnsitz war bei Ermittlungen in das Visier der Kriminalpolizei geraten. So fanden die Beamten bei einer Wohnungsdurchsuchung in einem anderen Fall einen größere Menge Betäubungsmittel, die dem Dealer zugeordnet werden konnten. Dies führte zu Ermittlungen gegen den 38-Jährigen. In diesem Zusammenhang konnten Ermittler den 38-Jährigen am 24.04.2024 bei einer Zugfahrt nach Frankfurt feststellen. Da schnell sicher war, dass er in Frankfurt neue Drogen eingekauft hatte, wurde er auf dem Rückweg am Bahnhof Limburg angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Dabei täuschte er einen medizinischen Notfall vor, was ihm jedoch nichts half. Nach ärztlicher Untersuchung war klar, dass dem Mann nichts fehlte. Ganz im Gegenteil, denn in seinem Rucksack fanden die Beamten über ein Kilo Amphetamin und über 100 Gramm Haschisch. Daher nahmen die Polizisten den mehrfach vorbestraften Mann fest und führten ihn auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Donnerstag dem Haftrichter vor, der Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Handeltreibens mit und dem Besitz von illegalen Betäubungsmitteln anordnete.

2. Obdachloser beschäftigt die Polizei,

Weilburg, Friedensbachstraße und Zum Wingert, Limburg, Bahnhofstraße, Dienstag, 30.04.2024 bis Donnerstag, 02.05.2024

(wie) In den letzten Tagen hat ein Obdachloser in Weilburg mehrfach für Polizeieinsätze gesorgt. Am Dienstagabend wurde eine Streife in die Friedensbachstraße gerufen, da sich dort ein Unbekannter unbefugt auf einem Grundstück aufhielt. Da der Mann sich dazu sehr seltsam verhielt und auch auf mehrfache Aufforderung das Grundstück nicht verlassen wollte, wurde die Polizei hinzugezogen. Die Streife kontrollierte den 52-Jährigen, der offensichtlich nicht ganz Herr seiner Sinne und betrunken war. Er hatte sich zuvor entkleidet und war sehr unkooperativ. Daher nahmen die Beamten den Mann vorläufig fest und brachten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Unterkunft für Obdachlose. Eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs wurde gefertigt. Im Laufe der Nacht machte der 52-Jährige dann Ärger in der Unterkunft, weshalb wieder eine Streife für Ruhe sorgen musste. Am Nachmittag des Maifeiertages fiel der Mann dann in Kubach unangenehm auf, als er in der Straße "Zum Wingert" in einen geparkten Pkw eindrang und Gegenstände daraus auf die Straße warf. Außerdem löste er die Handbremse und rollte mit dem Fahrzeug einige Meter rückwärts. Eine Streife konnte den 52-Jährigen aus dem Auto holen und wieder festnehmen. Da er weiterhin äußerst unkooperativ war, nahmen ihn die Beamten zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Aber auch nach seiner Entlassung aus dem Gewahrsam ließ der nächste Einsatz nicht lange auf sich warten. Am Donnerstagmittag wurde die Polizei zu einem Geschäft in der Limburger Bahnhofstraße gerufen, da dort ein Mann randalierte. Beim Eintreffen der Streife war der Mann bereits aus dem Geschäft gegangen, konnte aber in der Nähe ausfindig gemacht werden. Der 52-Jährige schrie wieder umher und ließ sich nur mit viel Geduld der eingesetzten Beamten beruhigen. Zu strafbaren Handlungen war es diesmal nicht gekommen.

3. Baumaschinen aus Kleintransporter gestohlen, Brechen, Dietkircher Straße, Donnerstag, 02.05.2024, 05:00 Uhr

(wie) Ein Unbekannter hat am frühen Donnerstagmorgen mehrere Baumaschinen aus einem Kleintransporter in Niederbrechen gestohlen. Zeugen beobachteten gegen 05:00 Uhr einen Mann, der den in der Dietkircher Straße geparkten Mercedes Sprinter öffnete. Aus diesem entwendete der Dieb mehrere Baumaschinen im Wert von circa 4.000 EUR und verlud diese in seinen Kastenwagen. Mit dem Fahrzeug flüchtete der Unbekannte dann in Richtung B 8. Mehrere Streifen fahndeten nach dem beschriebenen weißen Kastenwagen mit defektem Rücklicht, der möglicherweise ein Peugeot gewesen ist. Der Täter wurde als circa 190 cm groß und dunkel gekleidet mit einer dunklen Mütze beschrieben. Er konnte mit seiner Beute entkommen.

Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. Gartenhäuser brennen,

Bad Camberg, Burgstraße, Mittwoch, 01.05.2024, 17:20 Uhr

(wie) Am Mittwoch sind in Bad Camberg zwei Gartenhäuser in Flammen aufgegangen und haben weitere Gegenstände beschädigt. Gegen 17:15 Uhr wurde die Feuerwehr von Zeugen in die Burgstraße gerufen, da dort Rauch und offene Flammen im Bereich der Gebäude zu sehen waren. Die Feuerwehr konnte den Brand in einem Garten ausfindig machen, dort stand bereits eine Gartenhütte in Vollbrand. Das Feuer hatte auch schon auf eine zweite Hütte übergegriffen und umliegende Hecken und Zäune erfasst. Die Feuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten verhindern und den Brand schließlich löschen. Für die Polizei ergaben sich zunächst keine Hinweise auf eine strafbare Handlung. Die Brandursache steht bisher nicht fest. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 EUR geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

5. Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt, Bad Camberg, Landesstraße 3030, Mittwoch, 01.05.2024, 16:45 Uhr

(wie) Ein Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf der L 3030 bei Bad Camberg schwer verletzt worden. Der 56-Jährige aus dem Main-Taunus-Kreis befuhr mit einer Yamaha die L 3030 von Hasselbach kommend in Richtung Schwickershausen. In einer Linkskurve kam er dabei ins Rutschen und stürzte nach rechts in den Graben. Bei dem Unfall verletzte sich der Motorradfahrer schwer, weshalb ein Rettungshubschrauber eingesetzt wurde. Nach einer ersten Behandlung an der Unfallstelle wurde der Verletzte in eine Klinik in Frankfurt geflogen. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Beamte der Kelkheimer Polizei informierten die Angehörigen.

6. Bei Unfall im Kreisverkehr verletzt,

Waldbrunn-Fussingen, Ellarer Weg, Mittwoch, 01.05.2024, 19:40 Uhr

(wie) Der Fahrer eines Motorrollers ist am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr in Fussingen verletzt worden. Gegen 19:40 Uhr befuhr ein 53-Jähriger die Ellarer Straße von Lahr kommend und wollte mit seinem Skoda in den Kreisverkehr einfahren. Hierbei übersah er den dort bereit fahrenden Honda Motorroller, auf dem ein 76-Jähriger saß. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Rollerfahrer zu Boden stürzte und verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

7. Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht, Bad Camberg, Limburger Straße, Mittwoch, 01.05.2024, 20:05 Uhr

(wie) Am Mittwochabend hat ein Mann unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend einfach davon gefahren. Der 65-Jährige befuhr mit einem als Krankenfahrstuhl zugelassenen Auto die Limburger Straße. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun. Ein Zeuge sah nach dem Fahrer und rief die Polizei, da der Mann verletzt war. Da der Zeuge ein Telefon in einem Haus nutzte, sah er nicht, wie der verletzte Fahrer einfach weiter fuhr. Streifen suchten daraufhin nach dem beschriebenen Pkw und entdeckten ihn auf der B 8. Die Beamten stoppten das Fahrzeug und kontrollierten den Fahrer. Ein Atemalkoholtest zeigte dabei einen Wert von über 0,3 Promille an, weshalb die Beamten den 65-Jährigen festnahmen und für einen Blutentnahme zur Dienststelle brachten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp 5.000 EUR.

8. Rollerfahrer flieht sinnlos vor Polizei, Limburg, Grabenstraße, Dienstag, 30.04.2024, 18:30 Uhr

(wie) In Limburg hat sich ein jugendlicher Motorrollerfahrer selbst ein Fahrverbot beschert, als er vor der Polizei zu fliehen versuchte. Eine Streife wurde gegen 18:30 Uhr auf den Motoroller aufmerksam, da der Fahrer an der Ampelkreuzung Grabenstraße/Graupfortstraße den Motor aufheulen ließ und so unnötigen Lärm verursachte. Da die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten, hielten sie den Streifenwagen in der Grabenstraße an. Dies bemerkte der Jugendliche mit seinem Sozius und gab plötzlich Gas. Er fuhr über den Gehweg an den zwei vor ihm stehenden Pkw vorbei und überfuhr dann einfach die schon länger rot anzeigenden Ampel. Anhaltesignale der Polizisten missachtete der Fahrer, weshalb diese zugriffen und ihn vom Roller holten. Dabei fiel das Gefährt mit den beiden Nutzern um. Da der Roller weder gestohlen noch unversichert war und der 17-Jährige einen Führerschein hatte, erschloss ich den Beamten der Fluchtversuch nicht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der 17-Jährige weiter seines Weges ziehen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen der Rotlichtfahrt eröffnet, was zu einem Fahrverbot führen wird.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell