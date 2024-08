LPI-GTH: Von der Straße abgekommen

Gotha (ots) - Gestern Mittag kam es an einer Kreuzung in der Dr.-Troch-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 37 Jahre alter Audi-Fahrer befuhr die L 1045 aus Richtung Luftschiffhafen und beabsichtigte an einer Lichtzeichenanlage nach links auf die B 247 aufzufahren. Dabei missachtete er offenbar den Vorrang eines 68-jährigen Seat-Fahrers, der aus Richtung Harjesstraße kam. Es kam zur Kollision, wodurch der 68-Jährige und sein Beifahrer leicht verletzt wurden. Beide ...

mehr