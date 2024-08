Feuerwehr Landkreis Leer

FW-LK Leer: Dutzende "Gaffer" nach schwerem Verkehrsunfall

Loga (ots)

Am Samstagnachmittag ist eine junge Frau bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Oldenburger Straße in Logabirum in ihrem Fahrzeug eingeklemmt worden, sie wurde schwer verletzt. Feuerwehr und Rettungsdienst kämpfen um das Leben der Frau.

Und dann nutzen Dutzende Gaffer den Parkplatz eines Möbelhauses dazu um in erster Reihe dabei zu sein. Schon schlimm genug, dass die Feuerwehr und die Polizei die Schaulustigen immer wieder zurechtweisen muss, dann mussten die Einsatzkräfte auch noch diskutieren.

Interessant, wie viele Menschen nach Geschäftsschluss plötzlich noch nach Möbeln gucken wollten. Wir und alle an diesem Einsatz beteiligten Rettungskräfte sind entsetzt über ein solches pietätloses Verhalten.

Dem Einsatz war ein Frontalkollision zweiter PKW auf offener Strecke mit einer zulässigen Geschwindigkeit von 100 km/h vorausgegangen. Beide PKWs wurden von der Fahrbahn geschleudert, während der PKW der schwer verletzten Frau in rund zwei Meter Höhe gegen einen Baum geprallt und dann im Graben liegen geblieben ist, wurde der zweite Wagen rückwärts in den Graben auf der gegenüberliegenden Seite geschleudert. Dessen Fahrer konnte sich leicht verletzt selber befreien.

Die Frau in dem ersten Fahrzeug wurde eingeklemmt und musste durch eine technische Rettung der Feuerwehren aus Loga und Leer befreit werden. Ein Rettungshubschrauber flog sie im Anschluss der Rettung und einer Erstversorgung in die Ammerland Klinik nach Westerstede.

Die Oldenburger Straße (B436) blieb nach dem Einsatz für eine spezielle Unfallaufnahme der Polizei, der Bergung und Fahrbahnreinigung noch einige Zeit gesperrt. Die Feuerwehren konnten den Einsatz nach etwa 90 Minuten beenden.

