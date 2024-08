Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pkw-Brand in Jever - Polizei sucht Zeugen

Jever (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am 11.08.2024 gegen 03:40 Uhr ein Pkw der Marke Ford Typ Mondeo in der Kleine Burgstraße Ecke Albanistraße in Jever in Brand, der erheblich beschädigt wurde. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung eingeleitet und den Pkw auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg beschlagnahmt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell