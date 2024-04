POL-DO: Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund: Versuchtes Tötungsdelikt am vergangenen Donnerstag in einer Wohnung in Unna

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0346 Am Sonntag, 7. April, kam es in der Leopoldstraße zu einem Raubüberfall. Ein Zeuge half bei der Festnahme eines Tatverdächtigen. Nach ersten Zeugenaussagen war ein 31-jähriger Dortmunder gegen 6.15 Uhr auf der Uhlandstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 22 wurde er plötzlich von drei Tätern von hinten zu Boden gestoßen. Die Männer nahmen ihm Handy und Geldbörse ab und ...

mehr