Polizei Dortmund

POL-DO: Dummer Streich? Trio stiehlt Schaf

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0367

Kein dummer Streich, sondern strafrechtlich der Verdacht des schweren Bandendiebstahls und des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Zeugen konnten beobachten, wie zwei Männer und eine Frau am Samstag, 6. April, gegen 17 Uhr in ein umzäuntes Gebiet im Bereich der Somborner Straße eindrangen und ein Schaf entwendeten. Mit dem Schaf auf dem Arm verließen sie den Tatort. Im weiteren Verlauf stritten sie lautstark, warfen das Schaf über einen Zaun, von dort auf den Gehweg und später in ein Gebüsch. Anschließend flüchteten sie in Richtung S-Bahn-Haltestelle.

Polizeibeamte konnten das Schaf im Rahmen der Fahndung auffinden und dem Besitzer zurückgeben.

Die Ermittlungen zur Identifizierung des Trios dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell