Polizei Dortmund

POL-DO: Geschäftseinbruch in Dortmund-Mitte: Mann mit offenem Haftbefehl wird festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0363

Nach einem Einbruch in der Nacht zu Samstag (6. April 2024) in Dortmund-Mitte hat die Polizei einen 34-jährigen Mann festgenommen.

Gegen 04:15 Uhr alarmierte ein Sicherheitsdienst die Polizei über einen Einbruch in ein Geschäft an der Kreuzung Arneckestraße/ Schillingstraße. Als Polizeibeamte vor Ort eintrafen, flüchtete zunächst der Tatverdächtige zu Fuß von der Arneckestraße über die Schillingstraße in Richtung Osten.

Im Rahmen einer sofortigen Fahndung konnten Einsatzkräfte den Mann festnehmen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 34-Jährigen aus Dortmund. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Die Beamten brachten ihn in das Polizeigewahrsam und ordneten eine erkennungsdienstliche Behandlung an. Nachdem der Dortmunder den geforderten Geldbetrag des Haftbefehls zahlte, wurde er entlassen.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Angaben zur Tatbeute liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell