Feuerwehr Landkreis Leer

FW-LK Leer: Gewitter über dem Landkreis Leer - Mehrere Feuerwehren im Einsatz

LK Leer (ots)

Zahlreiche Feuerwehren im Landkreis Leer waren am Dienstagabend wegen des Gewitters im Einsatz. Die meisten Einsätze wurden im westlichen Landkreis gemeldet. In der Gemeinde Uplengen und der Samtgemeinde Jümme war es zeitgleich zu mehreren Sturm- und Wasserschäden gekommen. Aber auch in der Samtgemeinde Hesel, der Gemeinde Moormerland, in Westoverledingen, Bunde, Ostrhauderfehn und der Stadt Weener waren die Feuerwehren wegen des Unwetters vereinzelt im Einsatz.

Neben den Sturm und Wasserschäden rückten die Feuerwehren gleich dreimal zu Blitzeinschlägen in Gebäuden aus. So war es um 20:40 Uhr zu einem Blitzeinschlag in Hollen gekommen. Auch in Lammertsfehn schlug ein Blitz in ein Haus ein, die Feuerwehr wurde um 20:55 Uhr alarmiert. Um 22:35 Uhr traf es dann ein Haus in Bunde.

Glücklicherweise brach bei keinem der Einschläge ein Feuer aus. Dennoch wurden alle drei Gebäude und zum Teil die Elektroinstallationen durch die Einschläge beschädigt. Die Feuerwehren kontrollierten die Betroffenen Bereiche und sicherten beschädigte Schornstein und Dachteile.

Gegen 00:30 Uhr war der letzte, der rund 22 Einsatz im Landkreis Leer dann beendet. Die Feuerwehren Uplengen Mitte, Jübberde und Uplengen Süd haben in der Nacht noch die Feuerwehren in der Gemeinde Apen unterstützt und hier rund 10 Einsätze abgearbeitet. Für die Uplengener Feuerwehren war die Einsatznacht dann gegen 5 Uhr am Morgen beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Landkreis Leer, übermittelt durch news aktuell