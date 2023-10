Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: 31-jährige Frau legt sich in Einkaufsmarkt mit dem Personal an

Ludwigsburg (ots)

Wegen eines versuchten räuberischen Diebstahls ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gegen eine 31 Jahre alte Frau, die am Donnerstag (19.10.2023) gegen 10.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Straße "Schießtäle" in Herrenberg einkaufen wollte, ohne zu bezahlen. Die 31-Jährige legte zwar die Waren, die sie mitnehmen wollte, auf das Kassenband und lud sie, nachdem diese abgescannt worden waren, wieder zurück in den Wagen, allerdings bezahlte sie diese dann nicht. Stattdessen zeigte sie der 18-jährigen Kassiererin eine Notiz und gab an, dass die Rechnung dorthin geschickt werden solle. Obwohl die Kassiererin zu intervenieren versuchte, ging die 31-Jährige samt dem Einkaufswagen in Richtung Ausgang. Die 18-Jährige und eine 62 Jahre alte Angestellte versuchten sie aufzuhalten, wogegen sich die Tatverdächtige wehrte und ein Gerangel entstand. Einem weiteren 36 Jahre alten Mitarbeiter gelang es schließlich die 31-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort festzuhalten. Als Einsatzkräfte des Polizeireviers Herrenberg die Tatverdächtige in den Streifenwagen setzen wollten, um sie zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen zur Dienststelle zu transportieren, wehrte sie sich ebenfalls. Die beiden 18 und 62 Jahre alten Angestellten erlitten leichte Verletzungen. Die 31-jährige Tatverdächtige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell