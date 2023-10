Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Testkäufe im Rahmen des Jugendschutzes mit positiver Bilanz

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg führte am Donnerstag (19.10.2023) zwischen 08:45 Uhr und 11:30 Uhr in Kooperation mit der Stadt Ludwigsburg Jugendschutzkontrollen durch, deren Schwerpunkt auf dem Verkauf von Alkohol, Tabak und jugendgefährdender Medien lag. Insgesamt wurden in der Ludwigsburger Innenstadt 15 Verkaufsstellen kontrolliert. In fünf Fällen wurde der Ausweis der beiden jugendlichen Auszubildenden der Stadt Ludwigsburg, die bei den Testkäufen unterstützten, gar nicht oder nur unzureichend kontrolliert, sodass widerrechtlich Alkohol oder Tabakwaren sowie eine DVD mit einer Altersfreigabe ab 18 Jahren über die Ladentheke gingen. Bei der Verkaufsabgabe einer Flasche Gin und bei der DVD wurden zwar die Ausweise jeweils überprüft, dennoch wurden die beiden Artikel an die jugendlichen Testkäufer veräußert. Die betroffenen Verkaufsverantwortlichen müssen nun mit einem Bußgeldverfahren rechnen. In zehn Fällen wurden die Alterskontrollen ordnungsgemäß durchgeführt und ein Verkauf der Waren abgelehnt. Somit verzeichnen die Beamtinnen und Beamten eine positive Bilanz bei der durchgeführten Kontrollaktion.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell