Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach-Rielinghausen K1607: Unfall mit zwei Schwerletzten

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag um 16:10 Uhr befuhr die 84-jährige Fahrerin eines PKW Renault die K1607 von Rielingshausen in Richtung Kleinaspach. Auf gerader Strecke kam sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit ihrem Fahrzeug frontal mit dem PKW Nissan einer 61-jährigen Lenkerin. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW Renault von der Fahrbahn in einen Graben abgewiesen. Die Lenkerin des PKW Nissan wurde durch den Zusammenstoß in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen wurde die 61-Jährige mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die 84-jährige Fahrerin des PKW Renault wurde ebenfalls schwer verletzt. Die K1607 war während der Unfallaufnahme für 2 Stunden voll gesperrt. Insgesamt dürfte sich der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen und den beschädigten Schutzplanken auf ca. 30000 Euro belaufen. Beide Fahrzeuge mussten von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden.

