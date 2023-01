Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Zwei Wohnungseinbrüche/Kripo sucht Zeugen

Riedstadt (ots)

Zwei Einbrüche in Wohnhäuser wurden der Polizei am Mittwoch (11.01.) angezeigt.

Durch die Terrassentür verschafften sich Kriminelle vermutlich gegen 19.00 Uhr Zugang in ein Wohnhaus im Ahornweg in Crumstadt. Abgesehen hatten es die ungebetenen Besucher auf Geld. Zeugen beobachteten zwei Unbekannte beim Verlassen des Grundstücks.

Zudem wurde in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag (10.01.) und Mittwochabend (11.01.) über ein Fenster in ein Wohnhaus in der Schulstraße in Leeheim eingebrochen. Die Täter durchsuchten anschließend mehrere Räumlichkeiten, flüchteten aber nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne Beute vom Tatort.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

