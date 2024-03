Hauptzollamt Braunschweig

HZA-BS: Herzlich Willkommen in der Zollverwaltung!

7 Anwärterinnen und Anwärter starten ihren Bachelorstudiengang beim Hauptzollamt Braunschweig

Bild-Infos

Download

Braunschweig (ots)

Am Freitag, den 01. März 2024, begannen bundesweit etwa 400 Menschen ihr duales Studium beim Zoll und sind damit die ersten Studierenden, die den neuen Bachelorstudiengang für den gehobenen nichttechnischen Dienst der Zollverwaltung des Bundes absolvieren.

Zuvor handelte es sich bei dem dualen Studium des Zolls um einen Diplomstudiengang, für den es nur einen Einstellungstermin jährlich gab. Mit dem Bachelorstudiengang stellen die 41 Hauptzollämter nun zu zwei Zeitpunkten im Jahr, zum 01. März und zum 01. September, Anwärterinnen und Anwärter des gehobenen Dienstes ein.

Das Hauptzollamt Braunschweig durfte am Freitag sieben Anwärterinnen und Anwärter in der Kasernenstraße 17 begrüßen, die zuvor erfolgreich das Einstellungsverfahren bestanden haben.

Das Studium "Zolldienst des Bundes" dauert drei Jahre und umfasst sechs Semester, die sich gleichmäßig in Fachstudien und Praxisstudien aufteilen. Nach der Begrüßung durch das Hauptzollamt Braunschweig treten die Anwärterinnen und Anwärter ihren ersten Studienabschnitt an der Hochschule des Bundes in Münster (Fachbereich Finanzen) an und lernen dort die theoretischen Inhalte, die sie später in den Praxisphasen ihres Hauptzollamts anwenden können.

Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums als Bachelor of Laws (LL.B.) erwartet die jungen Zöllnerinnen und Zöllner eine spannende und interessante Arbeit in den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen des Zolls. Das Spektrum reicht dabei von Bekämpfung von Schwarzarbeit oder Drogenschmuggel bis zur Erhebung von Steuern und Verwaltungsaufgaben. Auch ist ein Einsatz bei der Zollfahndung möglich, wo ein Aufgabenschwerpunkt die Bekämpfung organisierter Kriminalität ist.

Mit der Einstellung beim Zoll erwartet die Nachwuchskräfte nicht nur viele spannende und abwechslungsreiche Aufgaben, sondern auch ein sicherer Arbeitsplatz, an dem sie zum Beispiel für Verbraucherschutz, die Sicherung von Arbeitsplätzen, sowie für Steuereinnahmen sorgen.

Auch in den kommenden Jahren wird das Hauptzollamt Braunschweig verstärkt Ausbildungs- und Studienplätze anbieten.

Für den nächsten Einstellungstermin zum 01. März 2025 können sich Interessierte für das Duale Studium noch bis zum 15. April 2024 beim Hauptzollamt Braunschweig bewerben.

Für die Einstellung zum 01. September 2025 können sich Interessierte sowohl für das Duale Studium, als auch für die zweijährige Ausbildung beim Zoll, bis zum 15. Oktober 2024 beim Hauptzollamt Braunschweig bewerben.

Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim Zoll bieten wir auf Instagram und Facebook ("ZOLL-Karriere") und unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de an.

Das Hauptzollamt Braunschweig berät Sie auch gerne auf vielen Berufsinformationsveranstaltungen, die Sie auf den zuvor genannten Seiten einsehen können.

Original-Content von: Hauptzollamt Braunschweig, übermittelt durch news aktuell