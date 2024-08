LPI-GTH: "Coffee with a Cop" - Auf einen Kaffee mit Ihrer Polizei Ilmenau

Seebergen (Landkreis Gotha) (ots) - In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte eine Audi A5 Sportback 2.0 in der Farbe schwarz im Wert von rund 50.000 Euro aus dem Pferdingslebener Weg gestohlen. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0217693/2024 entgegengenommen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

