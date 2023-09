Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand in einer Bäckerei in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Zu einem Brand in einer Bäckerei in der Huntestraße in Wildeshausen kam es am Montag, 04. September 2023, gegen 22:30 Uhr.

Hier geriet ein in einem Hauswirtschaftsraum befindlicher Wäschetrockner in Brand. Durch einen brandbedingt schmelzenden Wasseranschluss löschte sich das Feuer von selbst.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird ein technischer Defekt am Wäschetrockner als brandursächlich angenommen.

Die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen war mit ingesamt 35 Einsatzkräften vor Ort.

Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

