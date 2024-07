POL-PPMZ: Mainz - Weisenau Verkehrskontrolle mit E-Scooter-Fahrer

Mainz - Mombach (ots) - Sonntag 14.07.24, 02:47 Uhr In der Nacht zum Sonntag wurde durch einen Anrufer eine Schlägerei vor einem Bistro in der Nestlestraße gemeldet. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte mehrere Personen an, wobei die Parteien sich bereits beruhigt hatten. Zwei Personen wiesen Verletzungen auf und wurden zur vorsorglichen Untersuchung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Nach der Befragung von Beteiligten ...

