POL-PPMZ: Mainz - Rollerfahrer prallt bei Flucht gegen Zivilfahrzeug und greift Polizisten an

Mainz - Mombach (ots) - Am Donnerstagabend, gegen 19:30 Uhr kam es in einem Supermarkt in Mombach zu einem Ladendiebstahl, bei dem zwei Personen flüchteten. Die Kassiererin hatte beobachtet, wie ein Pärchen im Einkaufsmarkt in der Straße "Alte Markthalle" einkauft. Nachdem der Mann bereits den Markt verlassen hatte, wollte die Frau den Kassenbereich passieren. Da die Kassiererin gesehen hatte, wie Waren in einer ...

mehr