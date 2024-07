Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Neustadt Spayer auf Werksgelände

Mainz - Neustadt (ots)

Sonntag 14.07.24, 03:45 Uhr

In den frühen Morgenstunden am Sonntag wurden durch Mitarbeiter einer Werksfirma in der Hattenbergstraße drei Männer angesprochen, die sich unberechtigt auf dem Firmenparkplatz aufhielten. Die Männer flüchteten daraufhin über einen Zaun. Wie sich herausstellte, hatten sie zuvor eine Plane eines Transporters mit Graffiti besprüht und Dosen sowie Handschuhe in unmittelbarer Nähe weggeworfen. Die Ermittlungen wurden durch die Polizeiinspektion Mainz 2 aufgenommen.

Wer am 14.07.2024, zwischen 03:00 - 04:00 Uhr auffällige Personen im Bereich der Hattenbergstraße gesehen hat oder sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

