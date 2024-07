Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Mombach Schlägerei vor Bistro

Mainz - Mombach (ots)

Sonntag 14.07.24, 02:47 Uhr

In der Nacht zum Sonntag wurde durch einen Anrufer eine Schlägerei vor einem Bistro in der Nestlestraße gemeldet. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte mehrere Personen an, wobei die Parteien sich bereits beruhigt hatten. Zwei Personen wiesen Verletzungen auf und wurden zur vorsorglichen Untersuchung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Nach der Befragung von Beteiligten und Zeugen war es offenbar zu einer Auseinandersetzung an einem Taxi vor dem Bistro gekommen. Hierbei hatte eine Frau auf eine Person im Taxi eingeschlagen. Ein zweiter Taxi-Fahrgast, welcher aus dem Taxi wieder ausgestiegen war, wurde von einer Begleitperson der Frau angegriffen und stürzte dabei zu Boden. Die Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung laufen. Eine 41-jährige Mainzerin beleidigte während des Einsatzes die Einsatzkräfte und trat nach ihnen. Da sie außerdem dem Platzverweis nicht Folge leistete, wurde sie in polizeilichen Gewahrsam genommen.

