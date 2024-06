Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mausefallen im Kindergarten ausgelegt

Bad Sassendorf-Lohne (ots)

Was in Köpfen von Menschen vorgeht, die auf einem Spielplatz in einem Kindergarten gespannte Mausefallen auslegen, kann die Polizei nur erahnen. Was aber klar ist: Die Kinder hätten sich schwer verletzen können.

Und das treibt die Polizei auch an, den oder die bislang unbekannten Täter ausfindig zu machen. In der Zeit von gestern Abend, 18:00 Uhr bis heute Morgen um 10:00 Uhr wurden eben diese Mausefallen ausgelegt. Glücklicherweise wurden diese gefunden, bevor sich Kinder daran verletzen konnten.

Passiert ist das Ganze im übrigen in einem Kindergarten in der Straße "Lohner Höhe" in Bad Sassendorf - Lohne.

Wer also Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02921 91000 oder sucht die nächste Polizeidienststelle auf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell