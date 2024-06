Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Kindergarten

Lippstadt-Eickelborn (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, in der Zeit von 16 Uhr bis 7 Uhr, brachen Unbekannte in einen Kindergarten in der Michaelstraße ein. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und gelangten so in den Abstellraum des Kindergartens. Hier entwendeten die Diebe einen Laptop.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02941 91000 zu melden. (rb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell