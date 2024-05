Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Kork - Einbruch, Zeugen gesucht

Kehl, Kork (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Zeitraum zwischen 2 Uhr und 2:30 Uhr verschafften sich bisher Unbekannte Zutritt über das Metalltor und durch das Aufhebeln eines Fensters, in den Innenraum einer Werkstatt in der Gottlieb-Fecht-Straße. Diesen durchsuchten sie vermutlich und durchwühlten ein Behältnis mit Fahrzeugschlüsseln. Zeugenaussagen zu Folge flüchteten die mutmaßlichen Täter, offenbar mit einem dunklen Pkw, in Richtung Bahnhof. Ob ein Diebstahlschaden entstand, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Polizeibeamten des Polizeireviers Kehl unter der Telefonnummer 07851 893-0 zu melden. /su

