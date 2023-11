Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit mit Fahrgast/ Handy geraubt/ Geld aus Pkw gestohlen

Iserlohn (ots)

Weil ein Fahrgast den Bus trotz mehrmaliger Aufforderung nicht verlassen wollte, hat ein Linienbusfahrer am Freitagmorgen die Polizei gerufen. Offenbar hatte es bereits mehrere unangenehme Begegnungen gegeben. Der Busfahrer gibt an, der 37-jährige Fahrgast sei am Tag zuvor in seinen Bus gestiegen, ohne seine Fahrkarte zu scannen. Als er den Mann aufforderte, das nachzuholen, habe ihn dieser beleidigt, beschimpft und bedroht. Der Fahrer ließ den Mann aussteigen. Am Freitag gab es ein Widersehen. Diesmal verweigerte der Fahrer von vornherein den Einstieg. Kurz darauf Begegnung Nr. 3 am Stadtbahnhof: Diesmal habe der Mann aus Ärger gegen den Bus getreten, sei trotz des Verbots eingestiegen und habe den Fahrer bedroht. So bestätigten es der Polizei später auch andere Fahrgäste. Der Beschuldigte behauptet, der Fahrer habe einen persönlichen Groll auf ihn. Deshalb zeigte er seinerseits den 48-jährigen Busfahrer wegen Beleidigung an. Gegen den Fahrgast ermittelt die Polizei wegen Bedrohung und Beleidigung.

Einem 17-jährigen Busfahrgast wurde am Freitag das Handy geraubt. Nach seinen Angaben hielt der Bus der Linie 1 gegen 18.20 Uhr vor der Kaufland-Filiale am Theodor-Heuss-Ring, als von hinten ein Unbekannter gekommen, ihm das Smartphone aus der Hand gerissen, ausgestiegen und weggerannt sei über die Hauptstraße. Der 17-jährige habe die Verfolgung aufgenommen, kam jedoch nach eigenen Angaben nicht so schnell über die stark befahrene Fahrbahn. Er erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Unbekannte soll etwa 30 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Seine Figur wird als "füllig" beschrieben. Er hatte längere Haare, vorn rechts zu einem Seitenscheitel gekämmt, an den Kopfseiten kurz rasiert, und einen Vollbart. Er trug eine bräunliche oder beigefarbene Kunststoff-Jacke, eine graue Hose und schwarze Schuhe.

An der Barbarastraße wurde in der Nacht zum Sonntag in einen schwarzen Ford S-Max eingebrochen. Unbekannte durchwühlten das Fahrzeug und stahlen Bargeld. (cris)

