POL-OG: Rastatt, Niederbühl - Holzunterstand in Brand

Kehl (ots) - Am Dienstagnachmittag soll ein 38-jähriger Lenker eines Peugeot bei der Vorbeifahrt in der Nibelungenstraße an einem geparkten Mercedes den Außenspiegel abgerissen haben. Der Peugeot-Fahrer konnte kurz darauf in der Ehrmannstraße durch die Beamten des Polizeireviers Kehl festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,6 Promille. Eine Blutentnahme wurde in einem ...

mehr