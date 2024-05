POL-OG: Kehl - Brennender Holzstapel

Kippenheimweiler (ots) - Am Dienstagmittag soll ein 79-jähriger Mann in einem See nackt gebadet und sich im Anschluss ohne Bekleidung in der Nähe einer Jugendlichen niedergelegt haben. Im weiteren Verlauf suchte der Mann offenbar Blickkontakt und soll an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen "exhibitionistischer Handlungen"./su Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg ...

