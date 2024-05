Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim, Oberndorf - Zeugin gesucht

Kuppenheim, Oberndorf (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt sind auf der Suche nach einer Zeugin, die am Dienstagnachmittag in der August-Scherer-Straße einen Unfall beobachtet haben will und an dem beschädigten Wagen, einem weißen BMW, eine Notiz hinterlassen hatte. Allerdings waren auf dem Zettel keine Kontaktdaten der Zeugin vorhanden, sodass die Ermittler die Frau nun bitten, sich unter der Rufnummer: 07221 761-0 zu melden. An dem weißen BMW, der auf dem Parkplatz eines Discounters abgestellt war, konnten die Beamten im Bereich des Hecks mehrere Kratzer feststellen, die allerdings keinen genaueren Aufschluss über den Unfallverlauf gaben. Falls neben der gesuchten Zeugin noch weitere Personen das Unfallgeschehen beobachtet haben sollten, werden auch diese um Kontaktaufnahme gebeten.

/wo

