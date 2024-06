Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz Verkehr

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Dienstag führten Beamte der Polizeiwache Lippstadt in der Zeit von 6 bis 13 Uhr einen Schwerpunkteinsatz durch. Im Fokus der Maßnahmen, die sich auf das Lippstädter Stadtgebiet konzentrierten, stand die Bekämpfung der Hauptunfallursachen. Die Beamten kontrollierten über 30 Fahrzeuge und mehr als 50 Personen. Insgesamt ahndeten die Beamten neun Verkehrsverstöße. Im Rahmen der Kontrollen wurde am Bahnhof in Lippstadt eine Person festgestellt, die Betäubungsmittel mit sich führte. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Eine weitere kontrollierte Person wurde per Haftbefehl gesucht und konnte von den Beamten direkt festgenommen werden. Die Polizeiwache Lippstadt wird weiterhin intensive Verkehrskontrollen durchführen und konsequent einschreiten, um die Zahl der schweren Verkehrsunfälle nachhaltig zu senken.

