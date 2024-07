Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Innenstadt Randalierer in der Hotelbar

Mainz - Innenstadt (ots)

Dienstag 16.07.24, 23:55 Uhr

In der vergangenen Nacht wurde ein randalierender Gast in einer Hotelbar in der Rheinstraße gemeldet. Laut Angaben eines Hotelangestellten hatte er bereits mehrere Gläser zerbrochen und wirkte stark alkoholisiert. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte den 39-jährigen Amerikaner im Rezeptionsbereich antreffen, wobei er sich kaum noch auf den Beinen halten konnte. Offenbar hatte er sowohl Alkohol wie auch Betäubungsmittel konsumiert. Da er in Anwesenheit der Einsatzkräfte zunehmend aggressiver wurde und u.a .mit geballten Fäusten gegen das Hotelmauerwerk schlug und sogar die Beamten zum Kämpfen herausforderte, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen. Seinen Rausch durfte er dann, statt im komfortablen Hotel, auf dem Altstadtrevier ausschlafen.

