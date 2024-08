LPI-GTH: Wahlplakate beschädigt

Geratal (Ilmkreis) (ots) - Bei einem Einbruch in einen Kleingarten in der Dr.-Mohr-Straße in Geraberg wurden insgesamt drei Kettensägen und eine Motorsense der Marken Stihl und Husquarna entwendet. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom 22.08.2024 abends bis zum 23.08.2024 nachmittags. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau unter 03677-601124 entgegen. (sk) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau ...

