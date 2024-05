Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Ursache: zu hohe Geschwindigkeit bei Starkregen - PKW überschlägt sich bei schwerem Verkehrsunfall auf der BAB 19

Güstrow (ots)

Am gestrigen Abend, etwa 19:55 Uhr, ereignete sich auf der BAB 19 ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Mercedes, bei dem ein 55-jähriger Fahrer verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen aus den sofort eingeleiteten Maßnahmen der Verkehrsunfallermittlung sei der deutsche Fahrer mit dessen Fahrzeug zwischen den Anschlussstellen Röbel und Malchow in Fahrtrichtung Rostock unterwegs gewesen. Trotz des einsetzenden Starkregens soll die gefahrene Geschwindigkeit hierbei nach vorliegenden Angaben in etwa 200 km/h betragen haben. Infolgedessen habe der Fahrer die Kontrolle über den PKW verloren, der im Weiteren von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und im Anschluss auf dem Dach zum Stehen kam. Glücklicherweise konnte sich der in Kühlungsborn wohnhafte Mann aus eigener Kraft aus dem Fahrzeug befreien. Dessen ungeachtet wurde er mit dem Verdacht auf ein sogenanntes Hochgeschwindigkeitstrauma in das Klinikum Plau am See gebracht.

Im Rahmen des Verkehrsunfallgeschehens entstand ein Sachschaden von mehr als 40.000 Euro.

Die weiterführenden Ermittlungen zum Verkehrsunfall werden durch die Kriminalpolizei übernommen.

