POL-GÜ: Einbrecher entwenden Bargeld aus LKW-Tresor in Sievershagen bei Rostock

Güstrow/ Heiligendamm (ots) - Am Donnerstagvormittag kam es auf einem Privatgrundstück in der Gartenstraße in Heiligendamm zu einem Brand eines Fahrzeuges. Ein 67-jähriger Deutscher parkte seinen Landrover gegen 09:30 Uhr in einem schattigen Bereich seiner Auffahrt. Gegen 10:15 Uhr vernahm der 67-Jährige einen benzligen Geruch und stellte fest, dass das Fahrzeug brannte. Noch vor Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr ...

