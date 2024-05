Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Täter brechen drei Fahrzeuge von Strandbesuchern auf

Güstrow/ Bad Doberan (ots)

Im Verlauf des gestrigen Nachmittages kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeihauptreviers Bad Doberan zu gleich drei angezeigten Aufbrüchen von PKW, bei denen erst eine Fensterscheibe eingeschlagen und anschließend Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren entwendet wurden. Alle Fahrzeuge waren auf Parkplätzen in Strandnähe abgestellt.

In der Zeit von 13:30 Uhr bis 17:20 Uhr wurde ein Jeep auf einem Parkplatz in der Seedeichstraße in Heiligendamm angegriffen. Hier entwendeten die bislang unbekannten Täter eine Strandtasche.

In der Zeit von 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr traf es einen Dacia, der auf einem Parkplatz in der Deichstraße in Börgerende-Rethwisch stand. Aus diesem entwendeten die Täter letztlich eine Schachtel Zigaretten.

In einen dritten PKW, einen Mazda, wurde auf einem Parkplatz am Strandweg in Elmenhorst in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr eingebrochen. In diesem Fall entwendeten die Täter eine Tasche samt Wertsachen und Dokumenten.

Der entstandene Sachschaden beträgt bei jedem Fall mehrere hundert Euro. Die Geschädigten, allesamt deutsche Staatsangehörige, stammen alle aus dem Bereich des Landkreises Rostock.

