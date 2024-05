Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Unbekannte werfen seit Jahresbeginn immer wieder Scheiben in Güstrow ein

Güstrow (ots)

In den letzten Wochen musste die Polizei in Güstrow vermehrt Strafanzeigen zu Sachbeschädigungen aufnehmen, weil bislang unbekannte Täter immer wieder Fensterscheiben im Stadtgebiet eingeschlagen hatten. Seit Jahresbeginn zählt die Kriminalpolizei Güstrow bereits 37 Fälle, bei denen Scheiben mutwillig eingeschlagen wurden. Allein im Monat Mai wurden bereits zwölf Sachverhalte angezeigt. Zuletzt warfen die Täter in der Zeit vom 13.05. bis 14.05.2024 an drei Tatörtlichkeiten Scheiben ein - bei einem Geschäftsgebäude in der Neukruger Straße, an einer Schule in der Wendenstraße als auch an einem Pflegeheim im Sankt-Jürgens-Weg.

Bei der Gesamtbetrachtung aller Fälle wird ein örtlicher Schwerpunkt im Norden Güstrows festgestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich durch diese Art von Sachbeschädigung bereits auf über 24.000EUR.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich der Tatorte gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell