Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Verkehrsunfall auf der B108 bei Matgendorf mit zwei Schwerverletzten

Güstrow/ Teterow (ots)

Heute Vormittag kam es gegen 09:35 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B108 bei Matgendorf, bei dem zwei Unfallbeteiligte schwer verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 79-jährige Deutsche mit ihrem Skoda die B108 aus Richtung Laage kommend in Fahrtrichtung Teterow als sie kurz hinter dem Abzweig nach Groß Bützin einen vor ihr fahrenden 49-jährigen Deutschen mit seinem LKW überholen wollte. Dabei schätzte sie den Überholvorgang offensichtlich falsch ein und übersah eine ihr entgegenkommende 30-Jährige mit ihrem VW Bus. Trotz sofortiger Gefahrenbremsung der 30-Jährigen ließ sich ein frontaler Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Durch die Kollision mit dem Gegenverkehr touchierte die Unfallverursacherin auch den LKW, den sie überholte. In der weiteren Folge kam die 79-Jährige mit ihrem Skoda nach links von der Fahrbahn ab. Durch den Aufprall wurde sie in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Groß Wüstenfelde befreit werden. Im Anschluss wurde sie schwer verletzt in die Uniklinik nach Rostock verbracht. Die 30-jährige Deutsche konnte sich selbständig aus ihrem Fahrzeug befreien und wurde zur weiteren Behandlung ihrer Verletzungen in das Südstadtklinikum nach Rostock verbracht. Der 49-jährige Fahrer des LKW blieb unverletzt. Der Gesamtschaden an allen Fahrzeugen wird auf etwa 30.000EUR geschätzt. Der Skoda und der VW mussten am Unfallort abgeschleppt werden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme war die B108 zeitweise voll, später halbseitig gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell