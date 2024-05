Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Brand eines PKW in Heiligendamm

Güstrow/ Heiligendamm (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es auf einem Privatgrundstück in der Gartenstraße in Heiligendamm zu einem Brand eines Fahrzeuges. Ein 67-jähriger Deutscher parkte seinen Landrover gegen 09:30 Uhr in einem schattigen Bereich seiner Auffahrt. Gegen 10:15 Uhr vernahm der 67-Jährige einen benzligen Geruch und stellte fest, dass das Fahrzeug brannte. Noch vor Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr konnte der Brand weitestgehend durch den Eigentümer und zwei Nachbarn gelöscht werden, wenngleich der PKW komplett ausbrannte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 60.000EUR geschätzt.

Zur Feststellung der Brandursache wurde ein Brandursachenermittler angefordert, die Ermittlungen diesbezüglich dauern gegenwärtig noch an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell