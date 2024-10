POL-RZ: Festnahme nach Wohnmobil- und Wohnwagenaufbruch

Ratzeburg (ots) - 11. Oktober 2024 | Kreis Stormarn - 10.10.2024 - Jersbek / Hammoor In Hammoor in der Hauptstraße sowie in Jersbek in der Straße Allee kam es in der Nacht vom Mittwoch (09.10.2024) auf Donnerstag (10.10.2024) zu Einbruchstaten in zwei Gaststätten. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter in Hammoor zwischen 21.45 Uhr und 08.30 Uhr Zugang zum Objekt, durch die gewaltsam ...

mehr