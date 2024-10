Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbrüche in Gaststätten - Kriminalpolizei ermittelt

Ratzeburg (ots)

11. Oktober 2024 | Kreis Stormarn - 10.10.2024 - Jersbek / Hammoor

In Hammoor in der Hauptstraße sowie in Jersbek in der Straße Allee kam es in der Nacht vom Mittwoch (09.10.2024) auf Donnerstag (10.10.2024) zu Einbruchstaten in zwei Gaststätten.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter in Hammoor zwischen 21.45 Uhr und 08.30 Uhr Zugang zum Objekt, durch die gewaltsam geöffnete Hintertür. Sie entwendeten hier Bargeld in noch unbekannter Höhe.

In Jersbek hielt die Eingangstür dem Einbruchsversuch stand, so dass die Täter dann über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Gaststätte eindrangen. Die Tatzeit dürfte zwischen 22.30 Uhr und 07.00 Uhr liegen. Über Art und Höhe möglichen Stehlguts ist noch nichts bekannt.

Hinweise auf einen Tatzusammenhang liegen derzeit nicht vor.

Wer hat in Hammoor in der Hauptstraße sowie in der Allee in Jersbek verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten können? Bitte wenden Sie sich mit ihren Hinweisen in beiden Fällen an die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/809-0 oder per Email unter: Ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell