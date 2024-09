Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch am helllichten Tag - Münzen, Schmuck und Bargeld gestohlen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Einbrecher haben sich am Mittwoch (04.09., 08.15 - 14.10 Uhr) gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus an der Von-Schell-Straße verschafft. Der Tatort befindet sich nahe der Einmündung Westergarten. Durch Aufhebeln der Terrassentür an der Rückseite des Hauses gelangten die bislang unbekannten Täter in die Wohnräume. Hier durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Die Einbrecher machten in der Folge Beute. Goldmünzen, Schmuck und auch Bargeld wurden gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen oder hat in dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen können? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

