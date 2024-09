Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei Lippe ermittelt nach umfangreichen Unterschlagungen aus Paketen

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock/ Kreis Lippe (MK) - Am Samstag (31.08.) wurden in Horn-Bad Meinberg (Kreis Lippe) zahlreiche geöffnete und teilweise leere Pakete in einem Zustellfahrzeug eines Paketdienstleisters entdeckt. Die Kreispolizeibehörde Lippe ermittelt wegen des Verdachts der Unterschlagung und des Diebstahls.

Ein Zeuge meldete das verdächtige Zustellfahrzeug im Ortsteil Fissenknick. In dem Transporter entdeckten die Polizeibeamten etwa 50 bereits geöffnete Pakete. Nach derzeitigen Ermittlungen der Kriminalbeamten der Polizei Lippe, scheinen eine Vielzahl der Paketempfänger im Raum Schloß Holte-Stukenbrock zu wohnen. Aus diesem Grund arbeiten die Ermittler der Kreispolizeibehörden Lippe und Gütersloh zusammen.

Bürgerinnen und Bürger aus dem Raum Schloß Holte-Stukenbrock, bei denen in den letzten Tagen Pakete nicht zugestellt wurden, werden gebeten, diesbezüglich direkt online eine Anzeige bei der Kreispolizeibehörde Lippe unter https://internetwache.polizei.nrw/ich-moechte-eine-anzeige-erstatten zu erstatten.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell