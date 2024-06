Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Einbrecher hat es auf Salat und Gurken abgesehen

Viernheim (ots)

Das Gelände eines Obst- und Gemüseanbaubetriebs "Am Wiesenweg" geriet in der Nacht zum Freitag (21.06.) in das Visier eines Kriminellen. Er entwendete Salat, Gurken und ein Aggregat. Der ungebetene Besucher flüchtete anschließend mit einem am Tatort abgestellten Fahrzeug, dessen Schlüssel er zuvor bei dem Einbruch ebenfalls erbeutete.

Das Fluchtauto wurde von Spaziergängern am frühen Freitagmorgen in einem in der Nähe gelegenen Feld bemerkt, wo sich der Unbekannte offenbar festgefahren hatte.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

