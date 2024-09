Polizei Gütersloh

POL-GT: Feuer an der Moritz-Fontaine Gesamtschule - Polizei sucht Zeugen nach möglicher Brandstiftung

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Wie die Polizei Montagmorgen (02.09.) mitteilte, kam es in der Nacht gegen 02.00 Uhr zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz an der Moritz-Fontaine Gesamtschule am Burgweg. Die hölzerne Außenfassade stand in Flammen, als die Rettungskräfte eintrafen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5855156 Ermittler der Kriminalpolizei Gütersloh haben den Brandort Montagvormittag einer ersten Untersuchung unterzogen. Demnach ist das Feuer an mehreren Stellen entfacht worden. Nach derzeitigem Stand ist eine Brandstiftung als Ursache anzunehmen. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen, die Angaben zu dem Feuer machen können. Wer hat am Abend oder in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat darüber hinaus Hinweise, welche zur Ermittlung der Tatverdächtigen führen? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

