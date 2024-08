Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tatverdächtiger Fahrrad-Dieb auf frischer Tat gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Dienstagmorgen, 20. August 2024, im Stadtteil Feldmark einen mutmaßlichen Fahrraddieb vorläufig festgenommen. Der 30 Jahre alte Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland steht im Verdacht, gegen 3.05 Uhr zusammen mit einem Komplizen eine Garage an der Boniverstraße aufgebrochen und dort Fahrräder sowie eine Tasche mit alkoholischen Getränken entwendet zu haben. Dabei wurde das Duo von einer aufmerksamen Anwohnerin beobachtet, die den Notruf wählte. Der Tatverdächtige konnte von den Einsatzkräften in unmittelbarer Nähe zum Tatort gestellt werden. Der zweite Täter flüchtete unerkannt. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen, der erst Anfang des Monats wegen ähnlicher Delikte aus einer Justizvollzugsanstalt nach Verbüßen einer Haftstrafe entlassen worden war, vorläufig fest und brachten ihn zur Wache. Das Diebesgut, das die Täter auf der Flucht zurückließen, konnte den Eigentümern zurückgegeben werden. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zum zweiten Tatverdächtigen bitte an das zuständige Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0209 365 8212 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

