POL-GE: Mutmaßlicher Diebstahl/Foto-Fahndung nach unbekannter Frau

Eine bislang unbekannte Frau steht im Verdacht, am Dienstag, 14. Mai 2024, unerlaubt ein Mobiltelefon an sich genommen und gestohlen zu haben. Eine 28 Jahre alte Frau stellte Strafanzeige, nachdem sie an dem Tag gegen 12 Uhr in einem Drogeriemarkt an der Bahnhofstraße in der Altstadt eingekauft und dort ihr Mobiltelefon im Kassenbereich vergessen hatte. Auf Videoaufzeichnungen, die im Zuge der Ermittlungen gesichert wurden, ist eine Frau zu erkennen, die das Telefon mutmaßlich an sich nimmt. Da erste Ermittlungsansätze, die Unbekannte zu identifizieren, keinen Erfolg brachten, hat das zuständige Amtsgericht nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Hinweise zu der gesuchten Person bitte an das zuständige Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240. Die Bilder finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/143800

