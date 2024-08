Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gefährliche Körperverletzung in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 17.08.2024, gegen 16.00 Uhr, wurde ein 24-jähriger Gelsenkirchner auf der Emmastraße unvermittelt, in seinem Pkw sitzend, von einer ihm unbekannten, fünfköpfigen Personengruppe angegriffen. Die mit einer Eisenstange und einem Taschenmesser bewaffneten Personen öffneten die Fahrertür und schlugen mit Fäusten und der Eisenstange auf den 24-Jährigen ein. Das Taschenmesser wurde bei der Tat nicht aktiv eingesetzt. Im Anschluß flüchteten die unbekannten Personen in unbekannte Richtungen. Der Geschädigte erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen und sucht selbständig einen Arzt auf. Weiterhin wurde der Pkw an der Fahrertür beschädigt.

Die unbekannten Personen konnten wie folgt, dürftig, beschrieben werden:

- südosteuropäisch - alle zwischen 18 - 22 Jahre alt - alle zwischen 175cm - 180 cm gross - alle schwarz gekleidet

Zeugen die sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeipräsidium Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 0 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell