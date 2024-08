POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt den tatverdächtigen Dieb?

Gelsenkirchen (ots) - Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von Taschendiebstahl. Am Donnerstagnachmittag, 22. Februar 2024, kaufte eine 64-jährige Gelsenkirchenerin in einem Supermarkt am Sankt-Urbanus-Kirchplatz in Buer ein. Als sie ihren Einkauf an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie, dass ihr ...

mehr