Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer erkennt den mutmaßlichen Dieb?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von Taschendiebstahl. Am Donnerstagnachmittag, 22. Februar 2024, kaufte eine 64-jährige Gelsenkirchenerin in einem Supermarkt am Sankt-Urbanus-Kirchplatz in Buer ein. Als sie ihren Einkauf an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie aus ihrer Einkaufstasche entwendet worden war. Eine Überwachungskamera zeichnete auf, wie ein bislang unbekannter Mann die Geldbörse zuvor im Laden an sich genommen hatte.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu dem Mann mit der auffälligen Jacke geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/143417

