Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Die Polizei Gelsenkirchen warnt vor Trickbetrug!

Gelsenkirchen (ots)

Eine 85-jährige Gelsenkirchenerin ist am Sonntagvormittag, 11. August 2024, von einem Unbekannten an einer Haltestelle im Stadtteil Rotthausen bestohlen worden. Die Seniorin wartete gegen 10.40 Uhr an der Haltestelle "Saarbrücker Straße" auf den Bus. Dort sei sie von einem jungen Mann angesprochen worden, der ihr eine Hand voll Kleingeld zeigte. Er wolle telefonieren, habe aber weder ein Handy noch genügend Geld für einen Anruf aus einer Telefonzelle. Als die 85-Jährige dem ihr unbekannten Mann kein Telefon und auch kein Geld aushändigte, verließ er die Örtlichkeit. Kurze Zeit später fiel der Seniorin auf, dass ihr ein Schmuckstück fehlte. An der Haltestelle war dieses nicht aufzufinden. Der unbekannte Mann soll laut Beschreibung der Gelsenkirchenerin etwa 22 Jahre alt sein. Er habe kurze, dunkle Haare und ein weißes T-Shirt getragen.

Wer zum besagten Tatzeitpunkt etwas Auffälliges im Bereich der Haltestelle "Saarbrücker Straße" bemerkt hat, wird gebeten, sich telefonisch bei dem Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 zu melden.

Potentielle Täter nutzen häufig die Hilfsbereitschaft und Unbedarftheit älterer Menschen aus. Die Polizei Gelsenkirchen warnt demnach vor Trickbetrügern. Zeigen Sie ein gesundes Misstrauen gegenüber Personen, die Sie nicht kennen. Bei Unsicherheit kontaktieren Sie Familienangehörige, Freunde oder die Polizei unter dem Notruf 110!

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell